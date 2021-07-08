Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу - РФС

Российский футбольный союз принял решение расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, сообщает пресс-служба РФС в четверг.
"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта", - заявил президент РФС Александр Дюков.
Вместе с Черчесовым сборную покинули и члены его тренерского штаба.
"Российский футбольный союз начинает поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - отметил Дюков.
Подопечные Станислава Черчесова на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.
Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.
ЕС готов оказывать Баку и Еревану содействие для достижения мира - еврокомиссар
Азербайджан и Турция готовят соглашение о реадмиссии и упрощения взаимных визитов граждан
Контакты РФ и Азербайджана по Карабаху идут постоянно - Песков
Фондовый рынок США падает на опасениях за мировую экономику
Число авиакомпаний, выполняющих полеты в аэропорт Баку, достигло 20
ЖКХ Гянджи направит около 1,15 млн манатов на ремонт городского освещения
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
Глава МИД Индии заявил об отсутствии гонки ядерных вооружений с Китаем
Литва и Эстония не будут принимать в Белоруссии документы на визы
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Микрокредиты в Yelo Bank – быстро и комфортно
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?