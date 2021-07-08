Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу - РФС

Российский футбольный союз принял решение расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, сообщает пресс-служба РФС в четверг.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта", - заявил президент РФС Александр Дюков.

Вместе с Черчесовым сборную покинули и члены его тренерского штаба.

"Российский футбольный союз начинает поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - отметил Дюков.

Подопечные Станислава Черчесова на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.