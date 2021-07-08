Требующий отставки Пашиняна Хачатуров снят с должности командующего третьим армейским корпусом ВС Армении

Президент Армении Армен Саркисян освободил Григория Хачатурова от должности командующего третьим армейским корпусом ВС республики.

Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан в четверг.

Григорий Хачатуров ранее требовал отставки и.о. премьера Никола Пашиняна, выступал с заявлениями, критикующими политику действующих властей в оборонной сфере и вопросах безопасности.

Он является сыном бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.