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Регион 08.07.2021 17:04

Требующий отставки Пашиняна Хачатуров снят с должности командующего третьим армейским корпусом ВС Армении

Президент Армении Армен Саркисян освободил Григория Хачатурова от должности командующего третьим армейским корпусом ВС республики.

Как сообщает пресс-служба президента, указ подписан в четверг.

Григорий Хачатуров ранее требовал отставки и.о. премьера Никола Пашиняна, выступал с заявлениями, критикующими политику действующих властей в оборонной сфере и вопросах безопасности.

Он является сыном бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АРМИЯ, КАДРЫ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]