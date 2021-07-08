Сланцевые компании США несут потери, продавая нефть по ценам ниже рыночных из-за хеджевых контрактов

Американские производители сланцевой нефти теряют миллиарды долларов в результате хеджирования рисков, поскольку контракты, заключенные в прошлом году, вынуждают их продавать добываемое сырьё по ценам существенно ниже рыночных.

Стоимость WTI на этой неделе поднималась выше $75 за баррель, однако почти треть нефти из 11 млн баррелей в сутки (б/с), добываемой в США, в настоящее время продается лишь за $55 за баррель, свидетельствуют данные IHS Markit.

В результате страны ОПЕК могут не беспокоиться, что подъем рыночных цен на нефть спровоцирует новую волну увеличения добычи на сланцевых месторождениях в США, пишет газета Financial Times.

"ОПЕК, если захочет, может продолжать подталкивать вверх цены на нефть своими действиями, не опасаясь роста предложения со стороны США, - отмечает аналитик Enverus Билл Фаррен-Прайс. - Сланцевые производители в этом году завязаны на продажу своей нефти по более низким ценам".

По оценкам IHS Markit, потери, понесенные американскими нефтекомпаниями в результате хеджирования рыночных рисков, в первом полугодии 2021 года достигли $7,5 млрд и могут увеличиться еще на $12 млрд, если цена WTI останется на уровне $75 за баррель до конца года. Многие эксперты Уолл-стрит ожидают, что стоимость "черного золота" может подняться еще выше, отмечает FT.

Многие из контрактов хеджирования были заключены компаниями в худшие для рынка месяцы прошлого года, когда кредиторы требовали от них застраховаться от дальнейшего обвала цен. Теперь, когда цены на нефть растут благодаря увеличению спроса на фоне массовой вакцинации от COVID-19, а также сохранения части ограничений на добычу странами ОПЕК+, эти контракты выглядят слишком пессимистичными, отмечают эксперты.

Практически все контракты хеджирования при текущих ценах невыгодны американским компаниям, отмечают аналитики JPMorgan. Исключением из общего тренда, по данным Goldman Sachs, являются Occidental Petroleum, Hess, а также Continental Resources.

В число компаний, вынужденных продавать добываемую нефть по ценам ниже рыночных, входит крупнейший производитель в Пермском бассейне - Pioneer Natural Resources. По данным IHS Markit, в соответствии с действующими контрактами, компания вынуждена продавать основную часть добываемой нефти меньше чем за $50 за баррель.

Потери Pioneer в результате операций хеджирования рисков в этом году составят почти $900 млн, а ее конкурентов Devon Energy и Diamondback Energy соответственно $657 млн и $608 млн, прогнозирует JPMorgan.

Американские производители несут более крупные убытки в результате прошлогоднего хеджирования рисков, чем независимые международные операторы. Так, данные Wood Mackenzie показывают, что среди компаний, которые она отслеживает, наиболее крупные потери по контрактам хеджирования понесет немецкая Wintershall Dea - порядка $345 млн.

Тот факт, что страны ОПЕК+ не сумели согласовать новые уровни добычи с августа, поддерживают стоимость нефти, и американские сланцевые компании спешат заключить новые контракты, чтобы захеджировать риск падения цен, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ не смогли достичь соглашения относительно уровней добычи нефти с августа текущего года. Переговоры министров, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. б/с со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

При том что первой реакцией нефтяного рынка на отсутствие соглашения ОПЕК+ стал скачок цен в связи с опасениями дефицита предложения, в дальнейшем рынок перешел к снижению. Некоторые трейдеры выразили беспокойство, что сделка ОПЕК+ может развалиться, и отдельные страны, в том числе Саудовская Аравия и Россия, начнут наращивать добычу в одностороннем порядке.