ЕС готов оказывать Баку и Еревану содействие для достижения мира - еврокомиссар

Комиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Вархейи обсудил с властями Азербайджана постконфликтную ситуацию в Карабахе и возможности поддержки со стороны Евросоюза.

«Я обсудил с официальными лицами Азербайджана постконфликтную ситуацию в Нагорном Карабахе, и какую поддержку может оказать в этом вопросе ЕС», - сказал Вархейи журналистам в четверг в Баку.

По его словам, ЕС будет оказывать поддержку долгосрочному и устойчивому миру в регионе.

«Стороны (Азербайджан и Армения – ИФ), выдачей задержанных и минных карт, уже сделали шаги в этом направлении (к миру – ИФ). ЕС приветствует этот обмен. Роль Грузии в этом процессе похвальна, и я поздравляю с этим премьер-министра Грузии, который убедил стороны сделать этот шаг», - сказал комиссар ЕС.

Вархейи также отметил, что ЕС готов оказать сторонам любую помощь для достижения устойчивого мира. «В случае обращения в ЕС для поддержки по вопросу восстановления региона, ЕС всегда доступен для каждой из сторон. Евросоюз также готов оказать финансовую поддержку», - добавил еврокомиссар.

Б.Рустамбеков