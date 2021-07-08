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Карабах 08.07.2021 17:31

ЕС готов оказывать Баку и Еревану содействие для достижения мира - еврокомиссар

Комиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Вархейи обсудил с властями Азербайджана постконфликтную ситуацию в Карабахе и возможности поддержки со стороны Евросоюза.

«Я обсудил с официальными лицами Азербайджана постконфликтную ситуацию в Нагорном Карабахе, и какую поддержку может оказать в этом вопросе ЕС», - сказал Вархейи журналистам в четверг в Баку.

По его словам, ЕС будет оказывать поддержку долгосрочному и устойчивому миру в регионе.

«Стороны (Азербайджан и Армения – ИФ), выдачей задержанных и минных карт, уже сделали шаги в этом направлении (к миру – ИФ). ЕС приветствует этот обмен. Роль Грузии в этом процессе похвальна, и я поздравляю с этим премьер-министра Грузии, который убедил стороны сделать этот шаг», - сказал комиссар ЕС.

Вархейи также отметил, что ЕС готов оказать сторонам любую помощь для достижения устойчивого мира. «В случае обращения в ЕС для поддержки по вопросу восстановления региона, ЕС всегда доступен для каждой из сторон. Евросоюз также готов оказать финансовую поддержку», - добавил еврокомиссар.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]