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ТЭК 08.07.2021 17:34

Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть остаются под давлением в четверг после существенного снижения накануне на фоне неопределенности относительно перспектив нефтедобычи из-за разногласий в ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:15 в четверг составляет $73,2 за баррель, что на $0,23 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,78 за баррель, что на $0,42 (0,58%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Внимание рынка направлено на данные о запасах в США, на этой неделе они будут опубликованы на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным.

Инвесторы по-прежнему ждут сигналов от ОПЕК+, где пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. Переговоры министров стран коалиции, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, на 7,983 млн баррелей. Падение отмечено седьмую неделю подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что доклад министерства энергетики покажет сокращение недельных запасов нефти на 6,2 млн баррелей

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]