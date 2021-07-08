Число авиакомпаний, выполняющих полеты в аэропорт Баку, достигло 20

Число авиакомпаний, выполняющих полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев, достигло 20, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
«Количество авиакомпаний, выполняющих на сегодняшний день полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев, достигло 20. По данным на июль 2021 года, общее количество направлений, по которым выполняются рейсы, составляет 37. При этом, на долю AZAL приходится 9 направлений (около 24% от общего числа рейсов)», - говорится в сообщении, отмечает «Интерфакс-Азербайджан».
По информации аэропорта, до начала пандемии COVID-19 число авиакомпаний, выполняющих рейсы в Азербайджан, превышало 30, а общее количество направлений превышало 60.
«По мере улучшения эпидемиологической ситуации, Азербайджан поэтапно восстанавливает международное авиасообщение, прерванное из-за пандемии COVID-19. Помимо национального авиаперевозчика AZAL и лоукостера Buta Airways, в страну восстановили полеты или собираются прилетать такие крупные авиакомпании, как Turkish Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Aeroflot, S7, flyDubai, а также лоукостеры Pegasus, SkyUp Airlines и ряд других перевозчиков», - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, наиболее востребованными пассажирами маршрутами на текущий момент являются направления из России (19 городов) и Турции (7 городов). Из Азербайджана воздушным путем можно попасть также в Германию, Украину, Беларусь, Великобританию, Катар, ОАЭ и Израиль.
Кроме того, восстановлено авиасообщение из других международных аэропортов Азербайджана.
«Из Нахчывана открыты прямые рейсы в Стамбул (Turkish Airlines) и Москву (Utair), из аэропорта Гянджи - в Стамбул (Turkish Airlines), Москву и Санкт-Петербург (Ural Airlines), из аэропорта Лянкярани - в Москву (Ural Airlines и Nordwind) и Санкт-Петербург (Nordwind)», - говорится в информации.
До пандемии COVID-19 пассажиропоток аэропортов Азербайджана составлял около 5 млн. человек в год.
Н.Аббасова
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