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Транспорт и связь 08.07.2021 17:39

Число авиакомпаний, выполняющих полеты в аэропорт Баку, достигло 20

Число авиакомпаний, выполняющих полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев, достигло 20, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Количество авиакомпаний, выполняющих на сегодняшний день полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев, достигло 20. По данным на июль 2021 года, общее количество направлений, по которым выполняются рейсы, составляет 37. При этом, на долю AZAL приходится 9 направлений (около 24% от общего числа рейсов)», - говорится в сообщении, отмечает «Интерфакс-Азербайджан».

По информации аэропорта, до начала пандемии COVID-19 число авиакомпаний, выполняющих рейсы в Азербайджан, превышало 30, а общее количество направлений превышало 60.

«По мере улучшения эпидемиологической ситуации, Азербайджан поэтапно восстанавливает международное авиасообщение, прерванное из-за пандемии COVID-19. Помимо национального авиаперевозчика AZAL и лоукостера Buta Airways, в страну восстановили полеты или собираются прилетать такие крупные авиакомпании, как Turkish Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Aeroflot, S7, flyDubai, а также лоукостеры Pegasus, SkyUp Airlines и ряд других перевозчиков», - говорится в сообщении.

По данным аэропорта, наиболее востребованными пассажирами маршрутами на текущий момент являются направления из России (19 городов) и Турции (7 городов). Из Азербайджана воздушным путем можно попасть также в Германию, Украину, Беларусь, Великобританию, Катар, ОАЭ и Израиль.

Кроме того, восстановлено авиасообщение из других международных аэропортов Азербайджана.

«Из Нахчывана открыты прямые рейсы в Стамбул (Turkish Airlines) и Москву (Utair), из аэропорта Гянджи - в Стамбул (Turkish Airlines), Москву и Санкт-Петербург (Ural Airlines), из аэропорта Лянкярани - в Москву (Ural Airlines и Nordwind) и Санкт-Петербург (Nordwind)», - говорится в информации.

До пандемии COVID-19 пассажиропоток аэропортов Азербайджана составлял около 5 млн. человек в год.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЭРОПОРТ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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