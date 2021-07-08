В Армении ждут делегацию ВС РФ для обсуждения мер по углублению военного сотрудничества

Делегация Вооруженных сил России посетит Армению с целью обсуждения вопросов углубления двустороннего военного сотрудничества.

"В ходе телефонного разговора и.о. министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова была обсуждена повестка переговоров, планируемых в рамках визита в предстоящие дни в Армению делегации ВС РФ с целью обсуждения программ и действий, направленных на углубление армяно-российского военного сотрудничества. Будет обсужден также процесс начавшихся в ВС Армении широкомасштабных реформ", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что Арутюнян и Герасимов обсудили обстановку в граничащих с Азербайджаном Гегаркуникской и Сюникской областях, пути развязки ситуации.