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Регион 08.07.2021 17:43

В Армении ждут делегацию ВС РФ для обсуждения мер по углублению военного сотрудничества

Делегация Вооруженных сил России посетит Армению с целью обсуждения вопросов углубления двустороннего военного сотрудничества.

"В ходе телефонного разговора и.о. министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова была обсуждена повестка переговоров, планируемых в рамках визита в предстоящие дни в Армению делегации ВС РФ с целью обсуждения программ и действий, направленных на углубление армяно-российского военного сотрудничества. Будет обсужден также процесс начавшихся в ВС Армении широкомасштабных реформ", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что Арутюнян и Герасимов обсудили обстановку в граничащих с Азербайджаном Гегаркуникской и Сюникской областях, пути развязки ситуации.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]