В Армении ждут делегацию ВС РФ для обсуждения мер по углублению военного сотрудничества

Делегация Вооруженных сил России посетит Армению с целью обсуждения вопросов углубления двустороннего военного сотрудничества.
"В ходе телефонного разговора и.о. министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова была обсуждена повестка переговоров, планируемых в рамках визита в предстоящие дни в Армению делегации ВС РФ с целью обсуждения программ и действий, направленных на углубление армяно-российского военного сотрудничества. Будет обсужден также процесс начавшихся в ВС Армении широкомасштабных реформ", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
В ведомстве отметили, что Арутюнян и Герасимов обсудили обстановку в граничащих с Азербайджаном Гегаркуникской и Сюникской областях, пути развязки ситуации.
ЕС готов оказывать Баку и Еревану содействие для достижения мира - еврокомиссар
Азербайджан и Турция готовят соглашение о реадмиссии и упрощения взаимных визитов граждан
Контакты РФ и Азербайджана по Карабаху идут постоянно - Песков
Фондовый рынок США падает на опасениях за мировую экономику
Число авиакомпаний, выполняющих полеты в аэропорт Баку, достигло 20
Российский самолет-амфибия Бе-200 вылетел в Турцию помогать тушить пожары
Папа римский выразил соболезнования народу Гаити в связи с убийством президента
Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу - РФС
ЖКХ Гянджи направит около 1,15 млн манатов на ремонт городского освещения
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Микрокредиты в Yelo Bank – быстро и комфортно
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?