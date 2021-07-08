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Дальнее зарубежье 08.07.2021 18:59

Глава МИД Индии заявил об отсутствии гонки ядерных вооружений с Китаем

Между Индией и Китаем нет соперничества в сфере ядерных вооружений, заявил глава МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара.

"Мне кажется, такой гонки между Индией и Китаем нет", - сказал он в четверг, выступая в ИМЭМО РАН.

Министр напомнил, что Китай получил статус ядерной державы в 1964 году, а Индия - в 1998.

"В основном существенными ядерными державами были СССР и США, и масштабы и сама природа китайской программы увязаны с американской и советской программами", - отметил индийский министр.

По его словам, "в нашем случае мы старались создать такие потенциалы, которые позволят нам защитить себя, осуществить необходимое сдерживание". Он добавил, что таких же подходов в сфере ядерных вооружений придерживается, в частности, Франция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, КИТАЙ, АТОМ, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]