Глава МИД Индии заявил об отсутствии гонки ядерных вооружений с Китаем

Между Индией и Китаем нет соперничества в сфере ядерных вооружений, заявил глава МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара.
"Мне кажется, такой гонки между Индией и Китаем нет", - сказал он в четверг, выступая в ИМЭМО РАН.
Министр напомнил, что Китай получил статус ядерной державы в 1964 году, а Индия - в 1998.
"В основном существенными ядерными державами были СССР и США, и масштабы и сама природа китайской программы увязаны с американской и советской программами", - отметил индийский министр.
По его словам, "в нашем случае мы старались создать такие потенциалы, которые позволят нам защитить себя, осуществить необходимое сдерживание". Он добавил, что таких же подходов в сфере ядерных вооружений придерживается, в частности, Франция.
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