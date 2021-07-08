Глава МИД Индии заявил об отсутствии гонки ядерных вооружений с Китаем

Между Индией и Китаем нет соперничества в сфере ядерных вооружений, заявил глава МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара.

"Мне кажется, такой гонки между Индией и Китаем нет", - сказал он в четверг, выступая в ИМЭМО РАН.

Министр напомнил, что Китай получил статус ядерной державы в 1964 году, а Индия - в 1998.

"В основном существенными ядерными державами были СССР и США, и масштабы и сама природа китайской программы увязаны с американской и советской программами", - отметил индийский министр.

По его словам, "в нашем случае мы старались создать такие потенциалы, которые позволят нам защитить себя, осуществить необходимое сдерживание". Он добавил, что таких же подходов в сфере ядерных вооружений придерживается, в частности, Франция.