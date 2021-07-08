ЖКХ Гянджи направит около 1,15 млн манатов на ремонт городского освещения

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) города Гянджи привлекло ООО «ARAN Tikinti-Qurashdirma» для выполнения работ по ремонту городских систем освещения.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 154,536 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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