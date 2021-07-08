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СНГ 08.07.2021 18:07

Делегация движения "Талибан" находится в Москве

Делегация политического офиса движения "Талибан" находится в российской столице, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Представители талибов, их политического офиса, находятся в российской столице", - сказал собеседник агентства.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.

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Тэги: РОССИЯ, ТАЛИБЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]