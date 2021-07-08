Делегация политического офиса движения "Талибан" находится в российской столице, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Представители талибов, их политического офиса, находятся в российской столице", - сказал собеседник агентства.
США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.
По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют более 100 районов Афганистана.
Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.
После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.
В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.
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