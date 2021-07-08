Фондовый рынок США падает на опасениях за мировую экономику

Американские фондовые индексы заметно снижаются в начале торгов в четверг, отступив от недавних максимумов на фоне возобновившихся опасений за рост мировой экономики.

Инвесторы обеспокоены, что пик экономического роста в США и за рубежом уже пройден, и распространение новых штаммов коронавируса негативно скажется на прогнозах, отмечает Trading Economics.

Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что некоторые из руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США.

"Некоторые участники заседания отмечали, что в свете последних статданных условия, поставленные Федрезервом для того, чтобы он мог приступить к сокращению объема выкупа активов, будут созданы несколько раньше, чем предполагалось на предыдущих заседаниях", - говорится в протоколе.

Другие участники, однако, отмечали, что более слабые, чем ожидалось, майские данные по рынку труда США требуют от ФРС проявить терпение в планировании следующих шагов.

В целом руководители Федрезерва в ходе заседания 15-16 июня пришли к заключению, что прогресс в движении к целям Центробанка пока недостаточный, хотя и будет продолжаться.

Выступая после публикации протокола заседания ФРС, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланта Рафаэль Бостик сказал, что момент, когда регулятор начнет сокращать программу ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд, приближается. При этом он не уточнил сроков, в которые это может произойти.

Июньские данные по американскому рынку труда были неоднозначными. При том, что количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, безработица неожиданно увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае.

Опубликованные в четверг данные Минтруда США показали неожиданный рост числа заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 373 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 371 тыс., а не 364 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 350 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Наиболее существенные потери в ходе торгов в четверг несут акции компаний, которые бы выиграли от быстрого восстановления экономики.

Цена бумаг круизного оператора Carnival Corp.упала на 4,8%, Royal Caribbean Group - на 3,7%. Бумаги американских авиакомпаний American Airlines GroupInc. и Delta Air LinesInc. подешевели на 2,9% и 3,1% соответственно. Рыночная стоимость американского авиаконцерна Boeing Co.снизилась на 1,9%. Капитализация ритейлеров Lowe s Cos.и Home Depot Inc.уменьшилась соответственно на 1,8% и 1,6%.

Также заметно дешевеют акции производителей микросхем, включая Micron TechnologyInc. (-2,7%), NVIDIA Corp.(-1,6%), Qualcomm Inc.(-2,5%) и Applied MaterialsInc. (-3,3%).

Кроме того, снижаются котировки акций банков, в том числе Bank of America Corp.(-2,8%), Wells Fargo & Co.(-2,5%) и Goldman Sachs GroupInc. (-2,8%).

Акции Tesla Inc.теряют в цене 1,5%. Американский производитель электромобилей представил намного более дешевую версию внедорожника Model Y местного производства в Китае, опасаясь, что критика компании в СМИ могла ухудшить отношение потребителей.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:43 снизился на 468,54 пункта (1,35%) и составил 34213,25 пункта.

Standard & Poors 500 потерял 62,55 пункта (1,44%), опустившись до 4295,58 пункта.

Nasdaq Composite упал на 229,12 пункта (1,56%) и составил 14435,95 пункта.