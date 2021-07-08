Российский самолет-амфибия Бе-200 вылетел в Турцию помогать тушить пожары

Минобороны РФ направило в Турцию самолет-амфибию Бе-200 для помощи в тушении пожаров, сообщили в военном ведомстве.
"8 июля 2021 года около 17:00 самолет вылетел с аэродрома Крымск и в настоящее время совершает перелет на аэродром временного базирования Адана (Турция)", - заявили в Минобороны РФ.
Там отметили, что по указанию президента РФ Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России направлен в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров.
"Экипаж самолета прошел подготовку в Ейском центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России и имеет практический опыт выполнения такого рода задач. Обслуживание самолета на аэродроме временного базирования будет обеспечиваться инженерно-техническим составом Ейского авиацентра", - добавили в ведомстве.
Бе-200 - многоцелевой самолёт-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.
Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течении 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. За одну заправку топливом самолёт способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
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