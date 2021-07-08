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Происшествия 08.07.2021 18:35

Российский самолет-амфибия Бе-200 вылетел в Турцию помогать тушить пожары

Минобороны РФ направило в Турцию самолет-амфибию Бе-200 для помощи в тушении пожаров, сообщили в военном ведомстве.

"8 июля 2021 года около 17:00 самолет вылетел с аэродрома Крымск и в настоящее время совершает перелет на аэродром временного базирования Адана (Турция)", - заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что по указанию президента РФ Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России направлен в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров.

"Экипаж самолета прошел подготовку в Ейском центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России и имеет практический опыт выполнения такого рода задач. Обслуживание самолета на аэродроме временного базирования будет обеспечиваться инженерно-техническим составом Ейского авиацентра", - добавили в ведомстве.

Бе-200 - многоцелевой самолёт-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.

Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течении 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. За одну заправку топливом самолёт способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПОЖАРЫ, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]