Азия в 2020г снова стала главным рынком экспорта российского СПГ

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в 2020 году снова стал основным направлением поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), тогда как в 2019 году большая их часть пришлась на Европу, свидетельствуют данные ежегодного статистического обзора BP.

В 2020 году в АТР ушло 56% экспорта российского СПГ. Показатели увеличились главным образом благодаря удвоению экспорта в Китай и Индию, а также росту поставок в Тайвань.

В 2020 география поставок российского СПГ в европейском сегменте распространилась на Турцию, посчитали в BP. Как подсказывает турецкая отраслевая статистика, это могли быть партии СПГ, перегруженные во Франции и Испании.

В 2018 году при общем экспорте в 24,9 млрд куб. м его большая часть (17,2 млрд куб. м) пришлась на АТР и 6,8 млрд куб. м - на Европу.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы Sakhalin Energy ("Газпрома", Royal Dutch Shell, Mitsui и Mitsubishi) и "Ямал СПГ" ("НОВАТЭКа"и Total, CNPC, SRF).