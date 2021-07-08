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Здравоохранение 08.07.2021 20:02

Минздрав РФ готов к обсуждению с ЕС взаимного признания сертификатов о вакцинации - помощник министра

Минздрав РФ готов к диалогу с Евросоюзом о взаимном признании электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса, заявил в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сообщил Кузнецов журналистам в четверг.

Ранее в четверг посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил журналистам, что в Минздрав России было направлено предложение принять участие в обсуждении с Евросоюзом взаимного признания цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19.

"Было бы полезно, если бы мы могли установить эквивалентность с российскими сертификатами. Для этой цели сертификаты Евразийского экономического союза могли бы быть полезны. Именно поэтому мы Минздраву написали с предложением провести такое обсуждение, в случае успеха мы можем смягчить проблемы, которые возникают у российских путешественников", - сказал Эдерер.

Он отметил, что имеющаяся в Евросоюзе нормативно-правовая база позволяет признать сертификаты о вакцинации из третьих стран эквивалентными действующим в ЕС цифровым COVID-паспортам.

В Кремле ранее в четверг заявили, что Москва приветствует идею Евросоюза рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

"Это заявление посла очень примечательно и очень положительно", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Он отметил, что данное заявление можно считать хорошим сигналом. "Готовность к диалогу - это всегда хорошо. Это то, что мы высоко ценим", - добавил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, СЕРТИФИКАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]