Запасы нефти в США снизились на 6,87 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,87 млн баррелей - до 445,48 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина снизились на 6,08 млн баррелей и составили 235,5 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,62 млн баррелей, до 138,69 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 4 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,75 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 150 тыс. баррелей.
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