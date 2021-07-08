Shell продает 37,5% акций PCK Schwedt

Shell Deutschland достигла соглашения с австрийской Alcmene GmbH (входит в Liwathon Group) о продаже ей 37,5% акций нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt.
Ожидается, что сделка будет закрыта во втором полугодии 2021 года после одобрения со стороны регулирующих органов, сообщается в пресс-релизе Shell.
Продажа является частью стратегии компании по сокращению числа НПЗ, которыми она управляет по всему миру, до основных предприятий, интегрированных с торговыми хабами и химическими заводами.
"Это еще одна веха на нашем пути к сокращению портфеля нефтепереработки", - заявил исполнительный вице-президент Shell по производству Робин Мулдайк, слова которого приводятся в сообщении.
НПЗ PCK, расположенный в городе Шведт в 120 километрах от Берлина, в настоящее время может перерабатывать около 220 тыс. баррелей нефти в сутки. Другими его акционерами являются "Роснефть" - 54,17% и Eni - 8,33%.
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