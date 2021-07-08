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СНГ 08.07.2021 19:25

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка военнослужащих, сообщают в Бишкеке

Перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух стран, уточняется информация о пострадавших, сообщает пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии в четверг.

"8 июля примерно в 17:00 (15:00 Баку) на киргизско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Киргизии и Таджикистана", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, конный пограничный наряд Пограничной службы Киргизии нес службу вдоль киргизско-таджикской границы в районе перевала Наумина в Лейлекском районе Баткенской области.

"Следуя по заданному маршруту, в местности перевала Чашмагильдан киргизский пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими", - заявили в пресс-службе.

Информация по пострадавшим в ходе инцидента уточняется, отметили в пресс-службе.

"На место для выяснения причин и обстоятельств произошедшего выехали начальник управления Пограничной службы Киргизии по Баткенской области, руководители силовых структур. Пограничные представители сторон проводят разбирательство по данному факту", - добавили в пресс-службе.

В администрации Баткенской области Киргизии "Интерфаксу" ранее сообщили, что двое киргизских военнослужащих взяты в плен пограничниками Таджикистана.

"Таджикские пограничники без предупреждения открыли огонь по киргизским военнослужащим временного пограничного поста в сельском округе Сумбула Лейлекского района Баткенской области. После чего двое киргизских пограничников были взяты в плен военнослужащими Таджикистана", - сказал представитель администрации.

"По предварительным данным, есть раненные", - отметил собеседник агентства.

По его словам, для выяснения обстоятельств произошедшего на место инцидента выехали представители Погранслужбы Киргизии.

В пресс-службе Пограничной службы Киргизии сообщили "Интерфаксу", что ведомство проверяет информацию о ранении двух киргизских военнослужащих.

В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана со своей стороны, комментируя вооруженный инцидент на границе, заявили, что, по данным пресс-центра погранвойск, четверо пограничников Киргизии в 14:55 по местному времени незаконно пересекли государственную границу Таджикистана в районе участка Росровут района Деваштич Согдийской области.

"Киргизские военные имели смешанную одежду, военную и гражданскую и были вооружены автоматами АК. Указанные лица намеревались перегнать девять лошадей жителей Деваштич на территорию Киргизии", - говорится в сообщении.

"Киргизские пограничники не подчинились приказу пограничного наряда Таджикистана и открыли огонь. В результате ответного огня двое киргизских пограничников ранены. На месте происшествия присутствуют компетентные органы двух стран и расследуют произошедшее", - отметили в ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, ПЕРЕСТРЕЛКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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