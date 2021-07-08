Цены на нефть меняются разнонаправленно после данных о запасах в США, Brent - $73,44 за баррель

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно после публикации недельных данных о запасах топлива в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:16 в четверг составляет $73,44 за баррель, что на $0,01 (0,01%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,15 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,87 млн баррелей - до 445,48 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. Это минимальный показатель с февраля 2020 года, падение зафиксировано седьмую неделю подряд, отмечает Trading Economics.

Между тем резервы бензина снизились на 6,08 млн баррелей и составили 235,5 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,62 млн баррелей, до 138,69 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, уменьшение запасов бензина на 1,75 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 150 тыс. баррелей. Респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 6,2 млн баррелей, а также снижения резервов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения резервов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

Данные о запасах в США опубликованы на этой неделе на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным.

В среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы "черного золота" в США за неделю, завершившуюся 2 июля, упали на 7,983 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране уменьшились на 2,74 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,09 млн баррелей.

Инвесторы по-прежнему ждут сигналов от ОПЕК+, где пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. Переговоры министров стран коалиции, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.