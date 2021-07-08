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СНГ 08.07.2021 20:15

ОДКБ готова задействовать свой боевой потенциал для оказания помощи Таджикистану в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном - начальник Объединённого штаба

Вся силовая составляющая Организации Договора о коллективной безопасности будет задействована для оказания помощи Таджикистану в случае резкой дестабилизации на границе с соседним Афганистаном, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Мы готовимся к тому, что при необходимости по решению глав государств Совета коллективной безопасности готовы к тому, чтобы применить эти силы", - сообщил Сидоров журналистам в четверг.

Вместе с тем, по его оценке, до таких масштабных действий на таджикско-афганской границе дело не дойдёт.

"Пока, - лично мой прогноз, - я думаю, что до таких масштабных действий дойти не должно. По крайней мере, те меры, которые принимаются сейчас, здесь, на месте, они способствуют тому, чтобы стабилизировать остановку, чтобы всё потихоньку выходило на мирное русло в соседничестве между Таджикистаном и Афганистаном", - сказал Сидоров.

Говоря о силовой составляющей ОДКБ, он упомянул, в частности, Коллективные силы быстрого развёртывания Центральноазиатского района.

"В них, кроме Таджикистана (есть контингенты - "ИФ") и Казахстана, и Российской Федерации, да и про Киргизию нельзя забывать. Есть Коллективные силы оперативного реагирования, куда входит ещё более мощная группировка от всех шести государств - участниц нашего Договора", - отметил Сидоров.

Он также подчеркнул, что "приняты все возможные меры по укреплению участков государственной границы, организовано взаимодействие, то есть, работа идёт активная, целеустремлённая.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]