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СНГ 08.07.2021 21:02

Делегация движения "Талибан" на консультациях в Москве заверила, что группировка не нарушит границ государств Центральной Азии - МИД РФ

Делегацией политического офиса движения талибов ("Талибан") в ходе консультаций в Москве были даны заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, сообщает МИД РФ.

8 июля спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов провел консультации с делегацией политического офиса движения талибов (ДТ). В ходе встречи были обсуждены ситуация в ИРА и перспективы запуска межафганских переговоров.

"Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны. От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что "представители ДТ подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовность соблюдать права человека, в том числе женщин в рамках исламских норм и афганских традиций".

"Отдельно была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны", - отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее о прибытии в российскую столицу делегации политического офиса движения "Талибан" сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

Сообщается, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, "ТАЛИБАН", АФГАНИСТАН


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