Если Россия не сможет противодействовать хакерским группам, то США этим займутся сами - Белый дом

Если российские власти не смогут противодействовать на своей территории хакерам, которые угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то Вашингтон сам займется решением этой задачи, заявила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь Дженнифер Псаки.
"Если российское руководство не сможет или не будет противодействовать криминальным элементам, проживающим в России, мы будем действовать", - сказала она на брифинге, говоря о хакерах.
Псаки добавила, что США поддерживают контакты по этой теме с высокопоставленными российскими официальными лицами.
Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор
Азия в 2020г снова стала главным рынком экспорта российского СПГ
Олимпийские соревнования в Токио пройдут без зрителей
Минздрав РФ готов к обсуждению с ЕС взаимного признания сертификатов о вакцинации - помощник министра
Российский самолет-амфибия Бе-200 вылетел в Турцию помогать тушить пожары
ЖКХ Гянджи направит около 1,15 млн манатов на ремонт городского освещения
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
Вывод войск США из Афганистана завершится 31 августа - Байден
США помогут Афганистану поддерживать в боеготовности ВВС - Белый дом
Делегация движения "Талибан" на консультациях в Москве заверила, что группировка не нарушит границ государств Центральной Азии - МИД РФ
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Микрокредиты в Yelo Bank – быстро и комфортно
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?