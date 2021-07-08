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08.07.2021 22:12

Если Россия не сможет противодействовать хакерским группам, то США этим займутся сами - Белый дом

Если российские власти не смогут противодействовать на своей территории хакерам, которые угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то Вашингтон сам займется решением этой задачи, заявила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь Дженнифер Псаки.

"Если российское руководство не сможет или не будет противодействовать криминальным элементам, проживающим в России, мы будем действовать", - сказала она на брифинге, говоря о хакерах.

Псаки добавила, что США поддерживают контакты по этой теме с высокопоставленными российскими официальными лицами.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, КИБЕРУГРОЗЫ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]