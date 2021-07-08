Если Россия не сможет противодействовать хакерским группам, то США этим займутся сами - Белый дом

Если российские власти не смогут противодействовать на своей территории хакерам, которые угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то Вашингтон сам займется решением этой задачи, заявила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь Дженнифер Псаки.

"Если российское руководство не сможет или не будет противодействовать криминальным элементам, проживающим в России, мы будем действовать", - сказала она на брифинге, говоря о хакерах.

Псаки добавила, что США поддерживают контакты по этой теме с высокопоставленными российскими официальными лицами.