США помогут Афганистану поддерживать в боеготовности ВВС - Белый дом

США и после завершения вывода сил из Афганистана будут предпринимать меры, чтобы помогать Кабулу содержать собственные ВВС, заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы будем продолжать предоставлять финансовую помощь, будем следить за тем, что Афганистан будет в состоянии поддерживать боеготовые ВВС", - сказала она на брифинге.
Говоря об обострении ситуации в Афганистане, Псаки подчеркнула, что это не стало сюрпризом для США.
"Мы знали, что ситуация в сфере безопасности станет более сложной", - сказала она.
США и их партнеры находятся на завершающей фазе вывода контингента из Афганистана. Изначально планировалось, что все американские военные покинут афганскую территорию до 11 сентября. Однако в июле в Вашингтоне сообщили, что планируют завершить этот процесс уже в августе.
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