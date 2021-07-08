США помогут Афганистану поддерживать в боеготовности ВВС - Белый дом

США и после завершения вывода сил из Афганистана будут предпринимать меры, чтобы помогать Кабулу содержать собственные ВВС, заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы будем продолжать предоставлять финансовую помощь, будем следить за тем, что Афганистан будет в состоянии поддерживать боеготовые ВВС", - сказала она на брифинге.

Говоря об обострении ситуации в Афганистане, Псаки подчеркнула, что это не стало сюрпризом для США.

"Мы знали, что ситуация в сфере безопасности станет более сложной", - сказала она.

США и их партнеры находятся на завершающей фазе вывода контингента из Афганистана. Изначально планировалось, что все американские военные покинут афганскую территорию до 11 сентября. Однако в июле в Вашингтоне сообщили, что планируют завершить этот процесс уже в августе.