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Дальнее зарубежье 08.07.2021 21:55

США помогут Афганистану поддерживать в боеготовности ВВС - Белый дом

США и после завершения вывода сил из Афганистана будут предпринимать меры, чтобы помогать Кабулу содержать собственные ВВС, заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы будем продолжать предоставлять финансовую помощь, будем следить за тем, что Афганистан будет в состоянии поддерживать боеготовые ВВС", - сказала она на брифинге.

Говоря об обострении ситуации в Афганистане, Псаки подчеркнула, что это не стало сюрпризом для США.

"Мы знали, что ситуация в сфере безопасности станет более сложной", - сказала она.

США и их партнеры находятся на завершающей фазе вывода контингента из Афганистана. Изначально планировалось, что все американские военные покинут афганскую территорию до 11 сентября. Однако в июле в Вашингтоне сообщили, что планируют завершить этот процесс уже в августе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, АВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]