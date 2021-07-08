Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0049 RUR   0.0227 GBR   2.3435 TRY   0.1956

Цена на нефть

08.07 $/bbl   WTI 72.94 0.74 Brent 74.12 0.69

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 08.07.2021 23:07

Китай стал лидером по экспорту промоборудования в мире, обогнав Германию

Германия больше не является мировым лидером в сфере экспорта продукции машиностроения, уступив первое место Китаю, сообщает Die Welt.

В 2020 году мировая торговля машинами и промышленным оборудованием оценивалась в 1,05 трлн евро, что примерно на 10% ниже результата за предыдущий год из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. При этом доля Китая достигла 15,8% (165 млрд евро), в то время как ФРГ - снизилась до 15,5% (162 млрд евро), свидетельствуют данные Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA).

В 2019 году ФРГ опережала КНР по доле в общемировом экспорте на 1,4 процентного пункта.

США в прошлом году сохранили третью позицию в списке крупнейших машиностроительных экспортеров (9,1%), на четвертом месте осталась Япония (8,6%), на пятом - Италия (6,7%). При этом доли всех этих стран на мировом рынке сократились.

"Китай выпускает столько промышленного оборудования, сколько США, Германия, Япония и Италия вместе взятые. Поэтому выход КНР на первое место по экспорту данной продукции был лишь вопросом времени", - отметил глава отдела внешней торговли VDMA Ульрих Аккерман.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАШИНОСТРОЕНИЕ, ЭКСПОРТ, ЛИДЕРЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]