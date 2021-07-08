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Дальнее зарубежье 08.07.2021 23:23

На Кубе зафиксировали антирекорд по количеству заражений COVID-19

Власти Кубы за последние сутки зафиксировали 3819 новых случаев заражения COVID-19, что стало самым высоким показателем для страны за все время пандемии, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

Кроме того, за сутки на Кубе скончались 26 пациентов с COVID-19, что также стало антирекордом.

Прежний наивысший суточный прирост новых случаев COVID-19 на Кубе был достигнут днем ранее (3664 случая).

В общей сложности, за все время на Кубе выявили более 218 тыс. случаев заражения и свыше 1,4 тыс. смертей, вызванных коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КУБА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]