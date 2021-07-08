Вывод войск США из Афганистана завершится 31 августа - Байден

Процесс вывода войск США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года, заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Вывод наших сил завершится 31 августа", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Байден отметил, что процесс вывода войск США проходит "безопасно и организованно".

По мнению президента США, американские военные выполнили все поставленные задачи.

Изначально планировалось, что вывод сил США завершится к 11 сентября 2021 года. Затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось, и потому может завершиться в августе.

Байден пояснил, что быстрые темпы вывода сил - необходимость, которая позволяет завершить миссию максимально безопасно для американских военных.