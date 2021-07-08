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Дальнее зарубежье 08.07.2021 22:25

Вывод войск США из Афганистана завершится 31 августа - Байден

Процесс вывода войск США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года, заявил в четверг президент США Джо Байден.

"Вывод наших сил завершится 31 августа", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Байден отметил, что процесс вывода войск США проходит "безопасно и организованно".

По мнению президента США, американские военные выполнили все поставленные задачи.

Изначально планировалось, что вывод сил США завершится к 11 сентября 2021 года. Затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось, и потому может завершиться в августе.

Байден пояснил, что быстрые темпы вывода сил - необходимость, которая позволяет завершить миссию максимально безопасно для американских военных.

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Тэги: БАЙДЕН, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]