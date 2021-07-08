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Дальнее зарубежье 08.07.2021 22:51

США справятся с террористами, если они снова начнут действовать в Афганистане - Байден

Армия США, несмотря на уход из Афганистана, будет в состоянии подавить террористов, если те вновь начнут действовать с афганской территории, предупредил в четверг американский президент Джо Байден.

"Наши военачальники уверены, что мы будем в состоянии защищать нашу родину и наши интересы, если в Афганистане вновь поднимут голову террористы", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Ранее Байден объявил, что США завершат вывод своего контингента из Афганистана 31 августа 2021 года.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]