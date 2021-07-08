США справятся с террористами, если они снова начнут действовать в Афганистане - Байден

Армия США, несмотря на уход из Афганистана, будет в состоянии подавить террористов, если те вновь начнут действовать с афганской территории, предупредил в четверг американский президент Джо Байден.

"Наши военачальники уверены, что мы будем в состоянии защищать нашу родину и наши интересы, если в Афганистане вновь поднимут голову террористы", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Ранее Байден объявил, что США завершат вывод своего контингента из Афганистана 31 августа 2021 года.