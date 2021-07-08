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Дальнее зарубежье 08.07.2021 22:45

Байден не считает, что талибы неизбежно возьмут Афганистан под контроль

Президент США Джо Байден заявил, что не считает приход движения "Талибан" к власти в Афганистане - неизбежность.

"Нет, это не так", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Белом доме.

Байден пояснил, что в распоряжении Кабула - армия в 300 тыс. человек, а противостоят им, по его данным, около 75 тыс. талибов. По мнению президента США, афганская армия "лучше вооружена, лучше подготовлена, лучше способна вести боевые действия".

В последние месяцы талибы активизировали наступательные операции в Афганистане, причем в ряде случаев - действуют очень успешно. Афганские власти, со своей стороны, удерживают контроль над крупными городами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЙДЕН, ТАЛИБЫ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]