Байден не считает, что талибы неизбежно возьмут Афганистан под контроль

Президент США Джо Байден заявил, что не считает приход движения "Талибан" к власти в Афганистане - неизбежность.

"Нет, это не так", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Белом доме.

Байден пояснил, что в распоряжении Кабула - армия в 300 тыс. человек, а противостоят им, по его данным, около 75 тыс. талибов. По мнению президента США, афганская армия "лучше вооружена, лучше подготовлена, лучше способна вести боевые действия".

В последние месяцы талибы активизировали наступательные операции в Афганистане, причем в ряде случаев - действуют очень успешно. Афганские власти, со своей стороны, удерживают контроль над крупными городами.