Байден не считает, что талибы неизбежно возьмут Афганистан под контроль

Президент США Джо Байден заявил, что не считает приход движения "Талибан" к власти в Афганистане - неизбежность.
"Нет, это не так", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Белом доме.
Байден пояснил, что в распоряжении Кабула - армия в 300 тыс. человек, а противостоят им, по его данным, около 75 тыс. талибов. По мнению президента США, афганская армия "лучше вооружена, лучше подготовлена, лучше способна вести боевые действия".
В последние месяцы талибы активизировали наступательные операции в Афганистане, причем в ряде случаев - действуют очень успешно. Афганские власти, со своей стороны, удерживают контроль над крупными городами.
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