Байден не видит смысла отправлять на войну в Афганистан еще одно поколение военных США

Президент США Джо Байден, объясняя вывод американских военных из Афганистана, заявил, что не намерен без веских причин отправлять туда все новых солдат.
"Уже сейчас в Афганистане у нас служат люди, чьи родители в свое время тоже проходили службу в Афганистане", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.
"Нужно ли нам отправлять туда их детей, внуков (военных, которые сейчас находятся в Афганистане - ИФ)? Вы бы отправили туда ваших собственных детей?", - спросил президент США.
Байден предупредил, что "мы не отправим в Афганистане еще одно поколение американцев", если для этого не будет четких причин.
Он напомнил, что на афганской территории погибли около 2 тыс. американских военных, порядка 20 тыс. получили ранения.
Отвечая на вопрос журналиста, президент заявил, что не считает правильным проводить аналогии между уходом сил США из Афганистана и уходом американских из Вьетнама: по его мнению, военные возможности талибов) намного скромнее, чем и сил, противостоявших США во Вьетнаме.
Если Россия не сможет противодействовать хакерским группам, то США этим займутся сами - Белый дом
ЕС готов оказывать Баку и Еревану содействие для достижения мира - еврокомиссар
Азербайджан и Турция готовят соглашение о реадмиссии и упрощения взаимных визитов граждан
Китай стал лидером по экспорту промоборудования в мире, обогнав Германию
Shell продает 37,5% акций PCK Schwedt
Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор
Олимпийские соревнования в Токио пройдут без зрителей
Минздрав РФ готов к обсуждению с ЕС взаимного признания сертификатов о вакцинации - помощник министра
Российский самолет-амфибия Бе-200 вылетел в Турцию помогать тушить пожары
ЖКХ Гянджи направит около 1,15 млн манатов на ремонт городского освещения
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Микрокредиты в Yelo Bank – быстро и комфортно
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?