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Происшествия 09.07.2021 06:20

В результате авиакатастрофы в Швеции погибли девять человек - полиция

Жертвами падения самолета в Швеции накануне стали девять человек, сообщила местная полиция.

"Это очень серьезный несчастный случай. Все, кто находился на борту разбившегося самолета, погибли", - говорится в сообщении на сайте шведской полиции.

По ее данным, на борту самолета DHC-2 Turbo Beaver в момент аварии находились восемь парашютистов и один пилот. Самолет рухнул вскоре после взлета недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта Эребру и загорелся при ударе.

"С большой печалью и скорбью я получил трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. -Мои мысли с жертвами, их семьями и близкими в это очень трудное время", - написал премьер-министр Стефан Левен в твиттере.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, САМОЛЕТ, АВАРИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]