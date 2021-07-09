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Дальнее зарубежье 09.07.2021 10:36

Госдеп подтвердил визит спецпредставителя президента США по климату в Москву на следующей неделе

Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри посетит Россию с 12 по 15 июля, подтвердили в госдепе.

"Специальный представитель президента по климату Джон Керри отправится в Москву (Россия) с 12 по 15 июля 2021 года, чтобы встретиться с российскими правительственными чиновниками для обсуждения различных путей расширения глобальных климатических амбиций ", - говорится в сообщении, распространенном госдепом США.

Ранее МИД РФ сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров планирует провести встречу со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри, который посетит Россию с визитом на следующей неделе.

"Подтверждаем", - написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее "Интерфаксу" в аппарате спецпредставителя президента РФ по климату подтвердили факт встречи Руслана Эдельгериева 13 июля со своим визави из США Джоном Керри, который будет находиться в Москве с визитом.

Как ожидается, Эдельгериев и Керри обменяются мнениями о возможностях расширения сотрудничества в противодействии изменению климата как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Кроме того, Эдельгериев и Керри затронут роль атомной и водородной энергетики в обеспечении перехода к низкоуглеродному развитию и возможности двустороннего взаимодействия по этому направлению.

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Тэги: США, РОССИЯ, КЕРРИ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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