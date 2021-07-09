Госдеп подтвердил визит спецпредставителя президента США по климату в Москву на следующей неделе

Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри посетит Россию с 12 по 15 июля, подтвердили в госдепе.

"Специальный представитель президента по климату Джон Керри отправится в Москву (Россия) с 12 по 15 июля 2021 года, чтобы встретиться с российскими правительственными чиновниками для обсуждения различных путей расширения глобальных климатических амбиций ", - говорится в сообщении, распространенном госдепом США.

Ранее МИД РФ сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров планирует провести встречу со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри, который посетит Россию с визитом на следующей неделе.

"Подтверждаем", - написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее "Интерфаксу" в аппарате спецпредставителя президента РФ по климату подтвердили факт встречи Руслана Эдельгериева 13 июля со своим визави из США Джоном Керри, который будет находиться в Москве с визитом.

Как ожидается, Эдельгериев и Керри обменяются мнениями о возможностях расширения сотрудничества в противодействии изменению климата как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Кроме того, Эдельгериев и Керри затронут роль атомной и водородной энергетики в обеспечении перехода к низкоуглеродному развитию и возможности двустороннего взаимодействия по этому направлению.