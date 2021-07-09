Полностью вакцинированные от COVID-19 люди на данный момент не нуждаются в бустерном уколе, считают американские регуляторы

Люди, вакцинированные от COVID-19, не нуждаются в третьей дозе прививки, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

"Люди, которые полностью вакцинированы, защищены от тяжелого течения заболевания и смерти, в том числе от вариантов, циркулирующих в настоящее время в стране, таких как "дельта"", - говорится в заявлении FDA и CDC.

"Американцы, которые были полностью вакцинированы, в настоящее время не нуждаются в бустерной прививке", - отметили они.

Между тем, регуляторы заявили, что "готовы к бустерным дозам, если и когда наука покажет, что они необходимы".

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech планируют запросить разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование третьей дозы вакцины против COVID-19.