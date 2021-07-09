В убийстве президента Моиза замешаны колумбийцы и американцы - власти Гаити

Группа хорошо вооруженных наемников, принимавшая участие в убийстве презилента Гаити Жовенеля Моиза, состояла из 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения, установили правоохранители Гаити.
Силам безопасности Гаити удалось определить, что наемники скрывались в доме в пригороде столицы Порт-о-Пренса, перестрелка при их нейтрализации продолжалась до поздней ночи, в четверг власти задержали нескольких подозреваемых.
"Иностранцы приехали в нашу страну, чтобы убить президента. Там были ... 26 колумбийцев, опознанных по паспортам ... а также двое американцев с Гаити ", - сказал начальник национальной полиции страны Леон Шарль на пресс-конференции.
Он продемонстрировал несколько колумбийских паспортов, а также штурмовые винтовки, мачете, рации и другие средства.
По его словам, 15 колумбийцев и два американца были захвачены, три наемника ликвидированы, восемь находятся в бегах.
Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что, по предварительной информации, колумбийцы, участвовавшие в убийстве гаитянского лидера, - отставные военнослужащие страны. Он заверил, что Колумбия примет участие в расследовании.
Министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер назвал имена приникших участие в организации убийства американцев гаитянского происхождения, это - 35-летний Джеймс Солейдж и 55-летний Джозеф Винсент. Представитель госдепа США Нед Прайс на брифинге заявил, что видел публикации СМИ на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть приведенные данные.
Президент Гаити Жовенель Моиз убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была ранена, сообщило гаитянское правительство в среду.
"Около часа ночи 7 июля группа неизвестных, некоторые из которых говорили по-испански, совершили нападение на частную резиденцию президента республики и смертельно его ранили", - говорится в правительственном коммюнике
В документе отмечалось: "Осуждая этот отвратительный бесчеловечный и варварский акт, правительство страны призывает население к спокойствию и заверяет, что ситуация с обеспечением безопасности находится под контролем армии и полиции".
Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.
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