Небольшой подъем заболеваемости коронавирусом отмечается на Украине на этой неделе

На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 885 человек, умерли 12 заболевших, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 8 июля 2021 в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31 медработников - 37). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 396 человек; летальных случаев - 12; выздоровели - 885 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в пятницу утром.

Днем ранее, 8 июля сообщалось о 617 новых инфицированных коронавирусом, 7 июля за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания Covid-19, 6 июля сообщалось о 541 новом случае инфицирования коронавирусом, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, 4 июля сообщалось о 377 новых подтвержденных случаях COVID-19, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, 2 июля за сутки выявили 696 новых случаев заболевания Covid-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 240 246 человек, выздоровели 2 176 110 человек, летальных случаев - 52 572.