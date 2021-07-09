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Здравоохранение 09.07.2021 11:34

В Гаване заявляют о высокой эффективности вакцины от COVID-19 кубинского производства

Эффективность комбинации двух доз вакцин "Соберана 2" и одной дозы "Соберана Плюс" кубинского производства составляет 91,2%, сообщил директор гаванского Института вакцин "Финли" Висенте Бенкомо на встрече рабочего комитета правительства по предотвращению распространения COVID-19.

Кубинская газета "Гранма" напоминает, что на разработку вакцины "Соберана 2" ушло 59 недель. В настоящее время она находится на последнем этапе клинических испытаний.

"Соберана 2" - это уже вторая вакцина кубинского производства, которая находится на завершающей стадии клинических испытаний. В конце июня компания "БиоКубаФарма" объявила, что трехдозовая вакцина "Абдала 92", разработанная Центром генной инженерии и биотехнологии Кубы, эффективна от COVID-19 на 92%.

Кубинские ученые разрабатывают в настоящее время пять разных видов вакцин от COVID-19.

"Гранма" отмечает, что для признания в ВОЗ эффективность вакцины должна быть выше 50%.

С момента начала пандемии COVID-19 на Кубе выявлено 218,4 тыс. случаев заражения, 1430 пациентов скончались, около 196 тыс. человек выздоровели.

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Тэги: КУБА, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]