Президент Кыргызстана обязал НПО отчитываться о финансах

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, обязывающий неправительственные организации отчитываться об источниках финансирования, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу.
Законом предусматривается обязанность некоммерческих организаций ежегодно представлять в налоговый орган информацию об источниках формирования денежных средств, направлениях их расходования, а также сведения о приобретенных, используемых и отчуждаемых имуществах.
Целью данного закона является установление прозрачности в деятельности некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений), получающих денежные и материальные средства на безвозмездной основе, отметили в пресс-службе.
Этот закон вызвал немедленную реакцию Вашингтона, призвавшего власти республики его пересмотреть.
"Мы призываем руководство страны пересмотреть закон и его отрицательное влияние на гражданское общество, которое является краеугольным камнем киргизской демократии. Сильные традиции плюрализма и свободы объединений в Киргизии, которые она установила с момента обретения независимости почти 30 лет назад, следует защищать и поощрять", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, распространенном посольством США в Бишкеке в пятницу.
Прайс отмечает, что "новые требования ставят под угрозу возможности НПО улучшать жизнь граждан и создают препятствия жизненно важным усилиям по оказанию помощи правительству в его ответных мерах на пандемию COVID-19".
"Подобные законы неправомерно использовались в других странах для того, чтобы подвергать преследованию организации, критикующие правительство и политических деятелей, тем самым посягая на свободу выражения мнений", - заявил Прайс.
17 июня депутаты парламента Киргизии в окончательном третьем чтении приняли закон, обязывающий НПО отчитываться об источниках финансирования.
Инициатором законопроекта является депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Бактыбек Райымкулов, который ранее заявлял, что принятие данного законопроекта "усилит индекс доверия населения к некоммерческим организациям и повысит прозрачность деятельности".
"Преимущества открытости информации очевидны, если некоммерческие организации станут прозрачны, то это будет способствовать сотрудничеству между государством и гражданским сектором", - отмечал инициатор законопроекта.
По данным Минюста Киргизии, в стране зарегистрировано более 30 тыс. неправительственных организаций.
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