Проекты резолюции о продлении действия КПП на границе Турции и Сирии Совбезу ООН предложили Россия и Запад

Совет Безопасности ООН рассмотрит в пятницу российский и западный проекты резолюции о продлении действия КПП "Баб-аль-Хава" на границе Сирии и Турции, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Всемирной организации.
Ирландия и Норвегия внесли в СБ проект резолюции о продлении работы трансграничного механизма оказания гумпомощи Сирии через контрольно-пропускной пункт "Баб-аль-Хава" на 12 месяцев. В свою очередь Россия предложила продлить действие этого КПП на 6 месяцев.
Российский проект также содержит в себе призыв ко всем государствам оказывать содействие сирийскому народу в контенте социально-экономических и гуманитарных последействий пандемии.
Голосование по двум проектам планируется провести в пятницу.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, отвечая в четверг на вопрос журналистов о том, собирается ли Россия блокировать западный проект резолюции, заявил, что "год - не пойдет".
Все операции по снабжению гуманитарной помощью некоторых районов Сирии были санкционированы СБ ООН в июле 2014 года на фоне обострения боевых действий в стране. Такой трансграничный механизм продлевался ежегодно. В его рамках для гуманитарных конвоев были открыты пограничные переходы "Баб-аль-Салам" и "Баб-аль-Хава" (на границе с Турцией), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамата" (на границе с Иорданией). Однако по мере возвращения некоторых территорий под контроль правительственной армии число используемых переходов сократилось до одного - КПП "Баб-аль-Хава". Мандат ООН на него истекает 10 июля.
Ранее в четверг спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия призывает создать механизм доставки гуманитарной помощи во все районы Сирии, который бы функционировал через власти в Дамаске. "Мы считаем, что надо создавать усилиями международного сообщества нормальный, хорошо функционирующий, действенный и эффективный механизм доставки помощи во все части Сирийской республики непосредственно через Дамаск", - сказал Лаврентьев на брифинге.
По его словам, подход, при котором гуманитарная помощь доставляется через официально признанные власти страны, полностью соответствует международному праву, действующий в отношении Сирии механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи в Москве считают "извращенным".
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