Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Ширван

ОАО «Азерсу» отбирает подрядчика по выполнению работ в рамках проекта «Реконструкция системы водоснабжения и канализации города Ширван».

Отбор проводится методом открытого тендера.

Финансирование данных работ планируется за счет средств госбюджета Азербайджана.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 30 августа 2021 года. Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 31 августа в 16:30.

Телефоны для справок: (012) 431-47-67/87 (внутренний – 1033), (012) 431-47-67/87 (внутренний – 2259). Контактное лицо – Ильгар Тагиев, Интизам Новрузов.

Б.Рустамбеков