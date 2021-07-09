Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Ширван

ОАО «Азерсу» отбирает подрядчика по выполнению работ в рамках проекта «Реконструкция системы водоснабжения и канализации города Ширван».
Отбор проводится методом открытого тендера.
Финансирование данных работ планируется за счет средств госбюджета Азербайджана.
Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 30 августа 2021 года. Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 31 августа в 16:30.
Телефоны для справок: (012) 431-47-67/87 (внутренний – 1033), (012) 431-47-67/87 (внутренний – 2259). Контактное лицо – Ильгар Тагиев, Интизам Новрузов.
Б.Рустамбеков
На границе с Арменией созданы новые воинские части Погранслужбы Азербайджана
Баку и Москва обсудили вопросы, связанные с демаркацией границы – МИД Азербайджана
Если Россия не сможет противодействовать хакерским группам, то США этим займутся сами - Белый дом
AIIB на следующей неделе утвердит выделение Азербайджану $100 млн на поддержку противодействия COVID-19
Минэкономразвития РФ повысило прогноз по ценам на нефть Urals в 2021г до $65,9 с $60,3 за баррель
Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США, Brent на уровне $74,33 за баррель
В Гаване заявляют о высокой эффективности вакцины от COVID-19 кубинского производства
Небольшой подъем заболеваемости коронавирусом отмечается на Украине на этой неделе
Полностью вакцинированные от COVID-19 люди на данный момент не нуждаются в бустерном уколе, считают американские регуляторы
Талибы захватили города Ислам-Кала и Торгунди, граничащие с Ираном и Туркменистаном
Проекты резолюции о продлении действия КПП на границе Турции и Сирии Совбезу ООН предложили Россия и Запад
Более 20 тысяч грузинских военных прошли службу в миссии НАТО в Афганистане - президент Грузии
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?