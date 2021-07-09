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09.07.2021 11:19

Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Шеки

ОАО «Азерсу» отбирает подрядчика по выполнению работ в рамках проекта «Реконструкция системы водоснабжения и канализации города Шеки».

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 30 августа 2021 года. Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 31 августа в 16:00.

Телефоны для справок: (012) 431-47-67/87 (внутренний – 1033), (012) 431-47-67 (внутренний – 2259). Контактное лицо – Ильгар Тагиев, Интизам Новрузов,E-mail: [email protected], [email protected].

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ШЕКИ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]