Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Шеки

ОАО «Азерсу» отбирает подрядчика по выполнению работ в рамках проекта «Реконструкция системы водоснабжения и канализации города Шеки».

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 30 августа 2021 года. Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 31 августа в 16:00.

Телефоны для справок: (012) 431-47-67/87 (внутренний – 1033), (012) 431-47-67 (внутренний – 2259). Контактное лицо – Ильгар Тагиев, Интизам Новрузов,E-mail: [email protected], [email protected].

Х.Насирзаде