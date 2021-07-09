Баку и Москва обсудили вопросы, связанные с демаркацией границы – МИД Азербайджана

Баку и Москва провели очередной раунд переговоров по демаркации азербайджано-российской границы, сообщает МИД Азербайджана.

«6-9 июля 2021 года в Баку под председательством заместителя министра иностранных дел, специального представителя президента Азербайджана по вопросам границ и Каспийского моря Х.А.Халафова и руководителя российской делегации в совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии А.А.Билялитдинова состоялось девятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии. На заседании были обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации, утверждены документы, необходимые для организации и проведения полевых демаркационных работ», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД подчеркивает, что установка пограничных знаков будет продолжена в соответствии с планом работы комиссии на 2021 год.

«При проведении демаркационных работ отмечена слаженная конструктивная работа специалистов обоих государств. Следующее заседание Совместной комиссии состоится на территории Российской Федерации. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов