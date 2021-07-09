Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS

С 9 июля абоненты Nar, пользующиеся услугой «Asan Imza», смогут продлить срок действия услуги с помощью SMS, не меняя существующую SIM-карту. Для этого абонентам необходимо отправить SMS с соответствующим ключевым словом, на короткий номер 8500.
Отметим, что для продления срока действия SİM карты с услугой «Asan İmza» недостаточно послать SMS, пользователи должны продлить сертификаты «Asan İmza» за 30 дней до истечения их срока на 3 года через единый для всех налогоплательщиков интернет портал e-taxes.gov.az. После истечения срока сертификата «Asan İmza» продлить сертификат в онлайн режиме будет уже невозможно и для продления сертификата пользователь должен будет обратиться лично в Центр Обслуживания Сертификатов «Asan» (ЦОСА) Государственной Налоговой Службы при Министерстве Экономики Азербайджана.
Для того чтобы узнать о сроках действительности услуги «Asan İmza» необходимо послать SMS с ключевым словом «status» на короткий номер 8500.
Для первого подключения к услуге «Asan Imza», абонент может обратиться к представителям Центра Обслуживания Nar и произведя необходимую оплату подключиться к соответствующей услуге сроком на 3 года. Абоненты, отказавшиеся от услуги «Asan Imza» по какой либо причине (включая прекращение использования номера, повторное использование номера тем же, или другим абонентом), не смогут активировать услугу «Asan Imza» для последующих периодов с помощью SMS-сервиса.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах https://www.nar.az/asanimza/ и https://asanimza.az/asan-imza-az/2020/asan-imza-sertifikatlarinin-onlayn-uzadilmasi/. Воспользоваться данной услугой могут пользователи SİM карты «Asan İmza», а также абоненты срок предоставления услуги «Asan İmza» которых истек.
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