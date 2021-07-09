Более 20 тысяч грузинских военных прошли службу в миссии НАТО в Афганистане - президент Грузии

По принципу ротации с 2004 года более 20 тысяч грузинских военных прошли службу в Афганистане, сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в пятницу на военной базе в Сенаки в западной Грузии.

Торжественное мероприятие состоялось в связи с завершением участия грузинских военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане.

По информации Минобороны Грузии, в ходе миссии в Афганистане погибли 32 грузинских военных и десятки были ранены. Грузинский контингент в составе сил НАТО в Афганистане составлял на постоянной основе до 900 военнослужащих.

Посол США в Грузии Келли Дегнан, выступая на церемонии, заявила, что правительство ее страны высоко ценит вклад грузинских военных в миссию в Афганистане.