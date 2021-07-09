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Регион 09.07.2021 11:56

Более 20 тысяч грузинских военных прошли службу в миссии НАТО в Афганистане - президент Грузии

По принципу ротации с 2004 года более 20 тысяч грузинских военных прошли службу в Афганистане, сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в пятницу на военной базе в Сенаки в западной Грузии.

Торжественное мероприятие состоялось в связи с завершением участия грузинских военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане.

По информации Минобороны Грузии, в ходе миссии в Афганистане погибли 32 грузинских военных и десятки были ранены. Грузинский контингент в составе сил НАТО в Афганистане составлял на постоянной основе до 900 военнослужащих.

Посол США в Грузии Келли Дегнан, выступая на церемонии, заявила, что правительство ее страны высоко ценит вклад грузинских военных в миссию в Афганистане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, АФГАНИСТАН, НАТО, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]