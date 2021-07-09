AIIB на следующей неделе утвердит выделение Азербайджану $100 млн на поддержку противодействия COVID-19

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) планирует 15 июля утвердить выделение Азербайджану кредита в размере $100 млн для содействия в реализации всеобъемлющего плана по смягчению неблагоприятных медицинских, социальных и экономических последствий коронавирусной инфекции COVID-19.
«Цель программы - поддержать меры правительства Азербайджана по финансовому стимулированию, направленные на смягчение негативного воздействия COVID-19 на здоровье, доходы и экономические возможности населения, а также на макроэкономическую стабильность», - отмечается в материалах проекта, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Власти Азербайджана оценивают программу мер финансовому стимулированию, направленную на смягчение негативного воздействия COVID-19, в $1 млрд 773,2 млн. «Из них $100 млн это кредит AIIB, $250 млн – кредит Азиатского банка развития (утвержден 7 июля 2021 года – ИФ), остальные $1 млрд 423,2 млн – средства правительства Азербайджана», - указывается в документах.
Как сообщалось ранее, власти Азербайджана оценивают пакет социальной и финансовой поддержки от COVID-19 на 2020-2021гг в размере 3,5 млрд манатов ($2,06 млрд). При этом в рамках программы в 2020 году на ее реализацию было направлено 2,5 млрд манатов (около $1,5 млрд), в том числе 2 млрд манатов (около $1,2 млрд) - из госбюджета.
AIIB, штаб-квартира которого находится в Пекине, был официально учрежден 57 странами в конце 2015 года. Азербайджан в июне 2016 года завершил процедуры, связанные с членством в банке. До сих пор AIIB профинансировал только один проект по стране - в декабре 2016 года AIIB утвердил предоставление Азербайджану кредита в размере $600 млн на строительство газопровода TANAP.
А.Азизов
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