Исполнительный совет МВФ одобрил распределение SDR на $650 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) поддержал предложение директора-распорядителя Кристалины Георгиевой о новом общем распределении SDR (специальных прав заимствования) в размере, эквивалентном $650 млрд.
"Я представлю предложение о новом распределении SDR совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения. В случае утверждения мы предполагаем, что распределение SDR будет завершено до конца августа", - сообщила Георгиева, слова которой приводятся в пресс-релизе МВФ.
Георгиева отметила, что целью распределения является удовлетворение "долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии".
"Распределение SDR повысит ликвидность и резервы всех наших государств-членов, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики", - отметила Георгиева.
По ее словам, в 2009 году распределение SDR внесло значительный вклад в восстановление после мирового финансового кризиса.
"Распределение SDR поможет каждому государству-члену МВФ, особенно уязвимым странам, и укрепит принимаемые ими меры в ответ на кризис, вызванный COVID-19. В предстоящие месяцы мы продолжим активно взаимодействовать с нашими государствами-членами в целях поиска приемлемых путей добровольной передачи SDR от более богатых членов для оказания поддержки более бедным и уязвимым странам", - сказала Георгиева.
Для принятия решения об утверждении распределения SDR Совету управляющих требуется поддержка со стороны государств-членов, представляющих большинство в 85% от общего числа голосов. SDR, полученные в порядке распределения, предоставляются государствам-членам МВФ пропорционально их доле квот в Фонде.
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