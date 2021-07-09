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Финансы 09.07.2021 15:15

Исполнительный совет МВФ одобрил распределение SDR на $650 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) поддержал предложение директора-распорядителя Кристалины Георгиевой о новом общем распределении SDR (специальных прав заимствования) в размере, эквивалентном $650 млрд.

"Я представлю предложение о новом распределении SDR совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения. В случае утверждения мы предполагаем, что распределение SDR будет завершено до конца августа", - сообщила Георгиева, слова которой приводятся в пресс-релизе МВФ.

Георгиева отметила, что целью распределения является удовлетворение "долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии".

"Распределение SDR повысит ликвидность и резервы всех наших государств-членов, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики", - отметила Георгиева.

По ее словам, в 2009 году распределение SDR внесло значительный вклад в восстановление после мирового финансового кризиса.

"Распределение SDR поможет каждому государству-члену МВФ, особенно уязвимым странам, и укрепит принимаемые ими меры в ответ на кризис, вызванный COVID-19. В предстоящие месяцы мы продолжим активно взаимодействовать с нашими государствами-членами в целях поиска приемлемых путей добровольной передачи SDR от более богатых членов для оказания поддержки более бедным и уязвимым странам", - сказала Георгиева.

Для принятия решения об утверждении распределения SDR Совету управляющих требуется поддержка со стороны государств-членов, представляющих большинство в 85% от общего числа голосов. SDR, полученные в порядке распределения, предоставляются государствам-членам МВФ пропорционально их доле квот в Фонде.

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Тэги: МИР, МВФ, SDR


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]