В Таиланде зафиксирован антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

Власти Таиланда сообщили в пятницу о более 9,2 тыс. заболевших коронавирусом за последние сутки, 73 человека скончались от последствий заражения, сообщает газета Bangkok Post.

По информации издания, речь идет о рекордном суточном приросте заражений.

Отмечается, что из-за сложной эпидемиологической обстановки и нехватки больничных мест власти страны думают о введении новых ограничений по борьбе с вирусом.

Всего за время пандемии в Таиланде выявлено 308 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,4 тыс. пациентов скончались, более 26,8 тыс. человек выздоровели.