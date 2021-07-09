В Сиднее ужесточили карантин из-за роста случаев заражения COVID-19

В Сиднее с пятницы ужесточают ограничения из-за увеличения темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс.

"Из-за роста количества случаев заражения ограничения по борьбе с COVID-19 ужесточаются в Большом Сиднее, в том числе в Центральном береговом районе, Голубых горах, а также городах Вуллонгонге и Шеллхарборе", - говорится в заявлении, распространенном на сайте правительства штата Новый Южный Уэльс.

Так, с 17:00 местного времени (10:00 мск) в Сиднее ограничили встречи людей до двух человек. Более того, жителям районов, где ужесточили карантин, необходимо оставаться в пределах территории местного самоуправления. Спортом на свежем воздухе можно заниматься не далее, чем в 10 км от дома.

Запрещены и длительные выходы в магазин. Уточняется, что в магазин может выйти один раз в день только один человек из одной семьи.

Жители могут выходить из дома только по необходимости, в частности, в магазин за продуктами и необходимыми предметами, для получения медицинской помощи, с целью занятий спортом на свежем воздухе - не более двух человек, а также по работе или учебе в случае, если нет возможности делать это из дома.

Кроме того, с 11 июля на церемониях похорон смогут присутствовать не более 10 человек.

"Мы понимаем, что это сложное время для общества и предприятий. Мы благодарим всех за понимание и терпение", - отмечается в документе.

В Сиднее уже более двух недель действует режим изоляции. Накануне суточный прирост новых случаев коронавируса в штате Новый Южный Уэльс составил 44 заражения. Как сообщают западные СМИ, это максимальный показатель с периода первой волны коронавируса в 2020 году.

По словам премьера штата Глэдис Береджиклян, такая статистика "действительно вызывает обеспокоенность".

"Это говорит о том, в последующие несколько дней цифры продолжат расти", - цитируют СМИ слова Береджиклян.

Она подчеркнула, что ограничения не будут ослаблять, пока ситуация не изменится к лучшему.

Накануне сообщалось, что власти Австралии пытаются сдержать в Сиднее распространение более вирулентного штамма COVID-19 "дельта". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что ситуация в городе "очень серьезная", и призвал пять миллионов горожан соблюдать распоряжения местных властей и оставаться дома.

Между тем, полностью вакцинированы от COVID-19 8% австралийцев - самый низкий показатель среди стран мира с высокими доходами, отмечают СМИ. Широкомасштабной вакцинации не ожидается здесь до конца 2021 года.

В Австралии за время пандемии выявили более 30,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 910 инфицированных скончались. При этом зафиксировано более 29 тыс. случаев выздоровления от COVID-19.