Этнические таджики входят в правительство талибов - представитель движения

Представители таджикской этнической группы занимают ведущие позиции в сформированном "Талибаном" правительстве Афганистана, заявил один из руководителей политофиса движения в Катаре, глава делегации в Москве Шахабуддин Делавар.

"Провинция Бадахшан имеет 28 уездов, в настоящий момент все уезды фактически перешли под управление исламских эмиратов, кроме административного центра провинции. Провинция Бадахшан представлена этническим большинством таджикского населения, мы считаем, что это наши братья. В настоящее время в управлении исламским эмиратом Афганистана представлены на ведущих позициях представители таджикской этнической группы", - добавил он.