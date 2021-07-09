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Дальнее зарубежье 09.07.2021 17:05

Этнические таджики входят в правительство талибов - представитель движения

Представители таджикской этнической группы занимают ведущие позиции в сформированном "Талибаном" правительстве Афганистана, заявил один из руководителей политофиса движения в Катаре, глава делегации в Москве Шахабуддин Делавар.

"Провинция Бадахшан имеет 28 уездов, в настоящий момент все уезды фактически перешли под управление исламских эмиратов, кроме административного центра провинции. Провинция Бадахшан представлена этническим большинством таджикского населения, мы считаем, что это наши братья. В настоящее время в управлении исламским эмиратом Афганистана представлены на ведущих позициях представители таджикской этнической группы", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ТАДЖИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]