Талибы гарантируют безопасность работавших на США афганских переводчиков

"Талибан" не будет преследовать афганских переводчиков, работавших с США, заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

"Мы гарантируем их безопасность. Они могут жить в Афганистане, вести нормальную жизнь, им не будет никакого вреда. Они могут поспособствовать восстановлению Афганистана", - сказал Шахин на пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что движение гарантирует безопасный вывод иностранных контингентов с территории Афганистана и безопасность всех диппредставительств иностранных государств.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты в августе будут вывозить афганцев-переводчиков, сотрудничавших с американцами, и в облегченном порядке давать им иммиграционные визы.