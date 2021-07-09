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Дальнее зарубежье 09.07.2021 21:43

Талибы гарантируют безопасность работавших на США афганских переводчиков

"Талибан" не будет преследовать афганских переводчиков, работавших с США, заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

"Мы гарантируем их безопасность. Они могут жить в Афганистане, вести нормальную жизнь, им не будет никакого вреда. Они могут поспособствовать восстановлению Афганистана", - сказал Шахин на пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что движение гарантирует безопасный вывод иностранных контингентов с территории Афганистана и безопасность всех диппредставительств иностранных государств.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты в августе будут вывозить афганцев-переводчиков, сотрудничавших с американцами, и в облегченном порядке давать им иммиграционные визы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕВОДЧИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]