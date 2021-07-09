Талибы обещают не создавать угроз для соседних стран

Представители афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ходе переговоров в Москве заверили Россию, что не будут создавать угрозу для территории стран ОДКБ, заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

"У России нет озабоченностей. Мы провели переговоры, находимся в регулярном контакте. Мы заверили их, что не будем создавать угрозу для других стран", - сказал Шахин на пресс-конференции в Москве.