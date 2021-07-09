Талибы обещают не создавать угроз для соседних стран

Представители афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ходе переговоров в Москве заверили Россию, что не будут создавать угрозу для территории стран ОДКБ, заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.
"У России нет озабоченностей. Мы провели переговоры, находимся в регулярном контакте. Мы заверили их, что не будем создавать угрозу для других стран", - сказал Шахин на пресс-конференции в Москве.
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Индонезийские компании хотят участвовать в восстановлении Карабаха – посол в Баку
На границе с Арменией созданы новые воинские части Погранслужбы Азербайджана
Исполнительный совет МВФ одобрил распределение SDR на $650 млрд
АБР намерен оценить потенциал экономического сотрудничества на Южном Кавказе
Азербайджан и Турция планируют в 2022г провести заседании смешанной комиссии по туризму
Ухудшение эпидситуации может остановить вакцинация и ограничительные меры - Попова
Вакцинация всех россиян от коронавируса труднодостижима - Песков
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Шеки
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Ширван
ЖКХ Гянджи направит около 1,15 млн манатов на ремонт городского освещения
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?