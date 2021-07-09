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Дальнее зарубежье 09.07.2021 14:11

Талибы обещают не создавать угроз для соседних стран

Представители афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ходе переговоров в Москве заверили Россию, что не будут создавать угрозу для территории стран ОДКБ, заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

"У России нет озабоченностей. Мы провели переговоры, находимся в регулярном контакте. Мы заверили их, что не будем создавать угрозу для других стран", - сказал Шахин на пресс-конференции в Москве.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ЭКСПАНСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]