Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ

Абсолютно приоритетный для Баку вопрос передачи карт минных полей в Карабахе пока не удается решить окончательно, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Абсолютно приоритетный для Баку вопрос передачи карт минных полей пока не удается решить окончательно. Позиция российской стороны по этому поводу хорошо известна, мы выступаем за скорейшее решение без каких либо предусловий», - сказала Захарова.

По ее словам, Россия готова вносить вклад в укрепление мирной жизни в Карабахе, доверия между Ереваном и Баку, а также устранения взаимных раздражителей.

Захарова также прокомментировала вопрос делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. «Мы неоднократно подчеркивали, что в качестве устойчивого и долгосрочного решения данной проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации азербайджано-армянской границы с ее последующей демаркацией. Мы готовы оказывать консультативное содействие и в настоящее время продолжаются контакты по линии внешнеполитических и оборонных ведомств, а также пограничных служб, в том числе в целях деэскалации напряженности», - подчеркнула она.

По ее мнению, «обстановка в отдельных районах азербайджано-армянской границы является следствием отсутствия международного правового оформления границы». «Общий фон усугубляется дефицитом взаимного доверия сторон», - добавила Захарова.

Э.Шафиев