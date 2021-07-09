Высказывания Байдена о неспособности талибов захватить всю территорию Афганистана являются его личным мнением - представитель движения

В "Талибане" назвали личным мнением президента США Джо Байдена его слова о том, что движение не сможет взять под контроль всю территорию страны до конца августа.
"Мы должны заявить, что это личное мнение господина Байдена. Вы сами являетесь свидетелями того, что в течение недели до 14 уездов перешло на сторону исламских эмиратов", - сказал один из руководителей политофиса движения в Катаре, глава делегации в Москве Шахабуддин Делавар.
Ранее Байден сообщил, что процесс вывода сил США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года. По его словам, у вооруженных сил Афганистана есть возможность противостоять угрозе "Талибана".
Байден заявил, что не считает приход движения "Талибан" к власти в Афганистане - неизбежность. "Нет, это не так", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Белом доме.
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