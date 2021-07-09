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Дальнее зарубежье 09.07.2021 16:12

Высказывания Байдена о неспособности талибов захватить всю территорию Афганистана являются его личным мнением - представитель движения

В "Талибане" назвали личным мнением президента США Джо Байдена его слова о том, что движение не сможет взять под контроль всю территорию страны до конца августа.

"Мы должны заявить, что это личное мнение господина Байдена. Вы сами являетесь свидетелями того, что в течение недели до 14 уездов перешло на сторону исламских эмиратов", - сказал один из руководителей политофиса движения в Катаре, глава делегации в Москве Шахабуддин Делавар.

Ранее Байден сообщил, что процесс вывода сил США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года. По его словам, у вооруженных сил Афганистана есть возможность противостоять угрозе "Талибана".

Байден заявил, что не считает приход движения "Талибан" к власти в Афганистане - неизбежность. "Нет, это не так", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Белом доме.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ТАЛИБЫ, БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]